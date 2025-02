4 bürcün çoxdankı arzusu reallaşacaq

Astroloqlara görə, fevral ayında ulduzlar dörd bürcün həyatında böyük nailiyyətlərə töhfə verəcəklər.

Onlar Veneranın təsiri ilə peşəkar və maliyyə sferasında çoxdankı arzularını reallaşdıra biləcəklər.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, sevgi və bolluq planeti Venera fevralın 25-dək Balıqlar bürcündə olacaq. Əkizlər, Dolça, Balıqlar və Şir bu planetin əlverişli enerjisi və xəyalpərəst Balıqlar sayəsində unikal uğur şansı qazanacaq.

Əkizlər

Əkizlər üçün bu, karyera üçün əlverişli zaman olacaq. Daha yüksək vəzifə tuta və ya işinizi dəyişə bilərsiniz.

Astroloqlar Əkizlərə arzularını dostları və ailəsi ilə bölüşməyi tövsiyə edir. Məqsədlərinizə çatmaq şansınızı artırmaq üçün təsdiqlər söyləyin.

Dolça

Dolça üçün maliyyə sahəsi üçün əlverişli zamandır. Gəlir və maliyyədə müsbət dəyişikliklər gözləyin.

Şüuraltı zehninizi aldatmaq üçün müsbət pul təsdiqlərindən istifadə edin - bu, maddi bolluğa gedən yolda sizə kömək edə bilər

Balıq

Balıq bürcündə olan Venera ilə istədiyiniz həyata çatmaq üçün mükəmməl fürsətiniz var. Bu müddət ərzində demək olar ki, diqqət etdiyiniz hər şeyə nail ola bilərsiniz.

Bu, üslub və görünüşdə dəyişiklik ola bilər - Veneranın təsiri ilə daha cəlbedici və maqnitləşəcəksiniz.

Şir

Şirlərin sərmayələrdə və maliyyədə bəxti gətirəcək. İnvestisiya gəlirinizi artırmaq və varlanmaq şansınız olacaq.

Astroloqlar maliyyə uğurunu təşviq etmək üçün "Sərvətim həftədə üç dəfə artır" kimi müsbət təsdiqlərdən istifadə etməyi məsləhət görürlər.

