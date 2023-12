Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz Azərbaycana gəlir.

Metbuat.az Türkiyə səfirliyinə istinadən xəbər verir ki, o, 19-20 dekabr tarixlərində Azərbaycanda səfərdə olacaq.

