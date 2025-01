"Vest Hem" baş məşqçisi Xulen Lopeteqini istefaya göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə, İspaniyalı mütəxəssislə yanaşı, onun dörd köməkçisi də London klubundan ayrılıb.

Qeyd edək ki, "Vest Hem" Premyer Liqada 20 turdan sonra 23 xalla 14-cü sırada qərarlaşıb.

