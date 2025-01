"Barselona" İspaniya Superkubokunda finala yüksələn ilk komanda olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, yarımfinalda "Atletik"lə qarşılaşan Kataloniya təmsilçisi 2:0 hesabı ilə qalib gəlib. Qolları Gavi və Lamin Yamal vurub.

Digər yarımfinalda isə "Real Madrid" və "Malyorka" komandaları üz-üzə gələcək.

