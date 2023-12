Qəbul imtahanlarında yüksək bal toplayanların çoxu qızlardır – RƏSMİ

“2022-2023-cü tədris ilində gender nisbəti 6 faizə bərabər olub. Əvvəlki ildə isə bu nisbət 7,8 faiz olub.”



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin plenar iclasında Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova məlumat verib.



“Qəbul imtahanlarında yüksək nəticə göstərənlər içərisində də qızlar üstünlük təşkil edir. Belə ki, bakalavr dərəcəsi üzrə qəbul imtahanlarında yüksək bal toplayan abituriyentlərin 51 faizi qızlar olub”, - deyə komitə sədri əlavə edib.

