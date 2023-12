Müğənni Şəbnəm Tovuzlunun ad günüdür.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi özəl gününü Qazaxıstanda qeyd edib. Dostları 39 yaşı tamam olan ifaçıya gecə saatlarında sürpriz ediblər.

Şəbnəm həmin an lentə alınan görüntülərini sosial şəbəkə izləyiciləri ilə bölüşüb. Görüntüdə rəfiqəsinin rəqs edən Şəbnəmin ovcuna 100 lük dollarlar verməsi də əks olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.