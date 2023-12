AzTv-nin məşhur aparıcısı Ceyran Rəhimova uzun illər sonra efirə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, “Xəbər ətər” verilişində qonaq olub. Ceyran Rəhimova bildirib ki, Xalq artisti Nəzakət Teymurova ilə ortaq layihə planlaşdırırlar:

“İnşallah. Görək hansı televiziyalarla danışıqlarımız alınar. Düşünürük ki, Nəzakət xanımla bərabər layihəmiz olsun. O, təkid edir, onsuz necə veriliş hazırlamaq olar? Əsas qərarı öz aramızda vermişik”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.