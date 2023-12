Qəzza zolağında 20 min insan həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Al jazeera” telekanalı məlumat yayıb.

Ölənlərin 8 mini uşaq, 6200 nəfəri isə qadın olub.

Təxminən 6700 nəfər itkin düşmüş sayılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.