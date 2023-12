Azərbaycan kubokunun 1/8 final mərhələsində "Qarabağ" Xankəndidə MOİK-ə qalib gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tarixi qola Nəriman Axundzadə imza atıb.



“Qarabağ”ın futbolçusu MOİK-lə matçda komandasına 1:0 hesablı qələbə qazandırıb.

“Köhlən atlar” bu nəticə ilə 1/4 finalda “Sabah” klubuna rəqib olublar.

