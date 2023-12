Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Xankəndidə Azərbaycan kubokunun 1/8 final mərhələsi çərçivəsində “Qarabağ”-MOİK matçı keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyun fasiləsində Prezident İlham Əliyev 2023-cü ilin idman yekunları ilə bağlı təşkil olunan mərasimdə idman ictimaiyyətinin təltif edilən nümayəndələri ilə görüşüb.

Sözügedən görüşdən görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.