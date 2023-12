Aparıcı Mətanət İsgəndərlini canlı efirdə qucağına aldı - VİDEO

Əməkdar artist Mətanət İsgəndərli canlı efirdə aparıcının qucağına çıxıb.

Metbuat.az Yenisabah.az-a istinadən xəbər verir ki, “Xeyirli axşamlar” verilişinin aparıcısı Anar gözlənilmədən bu hərəkəti edib. O, mədəkiçiltmə əməliyyatı etdirərək xeyli arıqlayan sənətçinin "çəkisizliyini" sübut etməyə çalışıb, müğənnini qucağına alaraq yuxarı qaldırıb. “Sizdə ağırlıq qalmayıb. Ay Allah, heç nə yoxdur, inanırsınız? Bir əl çalın. Bunun canını yeyərəm! Mənim çiyələyimdir”, - deyə aparıcı bildirib.

Görüntülər qısa zaman ərzində sosial şəbəkələrdə paylaşılaraq tənqid hədəfinə çevrilib.

