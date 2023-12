Dünyada ən çox istifadə edilən internet axtarış sistemi olan "Google" 2023-cü ilin ən çox axtarılan insanları, sözlərini və maraqlı mövzularını toplayıb.

Bəs 2023-cü ildə Google-da Azərbaycanda ən çox nə axtarılıb?

Metbuat.az siyahını sizə təqdim edir:

1.Translate

2.Hava

3.Google

4.YouTube

5.Turbo.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.