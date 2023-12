Əməkdar artist Elza Seyidcahan ailəsi ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni nəvələri olan görüntüləri sosial media izləyiciləri ilə bölüşüb.

Fotoda Seyidcahanın gəlini Xəyalə, oğlu Ələkbər də yer alıb.

Qeyd edək ki, E.Seyidcahanın 4 nəvəsi var.

