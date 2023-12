Paytaxtda qəlyan mağazası belə "soyuldu" - ANBAAN VİDEO

Bakıda elektron qəlyan satılan mağazaların birində oğurluq hadisəsi baş verib.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə Səbail rayonu ərazisində "Sahil" metorsunun yaxınlığındakı mağazada qeydə alınıb.



İddiaya görə, 4 nəfər qabaqcadan əlbir olaraq mağazaya gəliblər. Onlar özlərini elektron qəlyan alan kimi təqdim ediblər. İçlərindən biri satıcı ilə danışarkən digərləri dəyəri 230 AZN olan 5 ədəd elektron qəlyanı oğurlayıblar.

Görüntülər mağazadakı təhlükəsizlik kamerası tərəfindən lentə alınıb.

Kadrları olduğu kimi təqdim edirik:

