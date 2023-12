Sankt-Peterburqda MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşü keçirilir. Prezident İlham Əliyev MDB-yə üzv ölkələrin liderləri ilə salamlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “RİA Novosti” sözügedən anın görüntülərini yayıb.

İlham Əliyevin salamlaşdığı şəxslər arasında Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan da olub.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.