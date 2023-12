Yeni Azərbaycan Partiyası Prezident seçkilərində irəli sürdüyü namizəd İlham Əliyevin müdafiəsi üçün topladığı imzaları MSK-ya təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 50 min seçici imzasının olduğu imza vərəqələri Seçki Məcəlləsinin 58.1-ci maddəsinə əsasən tələb olunan digər sənədlərlə birlikdə bu gün Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edilib.

Qeyd edək ki, növbədənkənar prezident seçikləri 2024-cü il fevralın 7-nə təyin edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.