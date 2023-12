İngiltərə Premyer Liqasının 19-cu turunda "Mançester Yunayted" "Aston Villa"nı qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qonaqlar ilk hissədə 2-0 hesabı ilə irəlidə olsalar da, meydan sahibləri geri dönüş ediblər. "Mançester Yunayted" 3-2 hesabı ilə qələbə qazanıb.

