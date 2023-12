Meyxanaçı Rüfət Nasosnu "7 tamam" proqramında qonaq olub.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, verilişin aparıcısı Nanə Ağamalıyeva meyxanaçıya efir zamanı qeyri-etik sual verib. Nanə Rüfətdən niyə övladının olmadığını soruşub.

"İstəyərsiniz övladınız olsun? Niyə olmadı? Həkimlərə getdiniz, nə dedilər" deyə, aparıcı meyxanaçıya suallar ünvanlayıb.

Rüfət isə onun sözlərinə belə reaksiya verib:

"Təbii ki, istəyərəm övladım olsun. Övlad yaxşıdır. Nə bilim, olmadı. Həkimə getməmişəm".

