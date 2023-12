Prezident onları təltif etdi - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev "Bir qrup vəkilin “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında” Sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikasında vəkilliyin inkişafındakı xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər “Tərəqqi” medalı ilə təltif ediliblər:

Hüseynov Əli Meybulla oğlu

Hüseynov Turqay İmanqulu oğlu

Hüseynova Esmira Hüseyn qızı

Qasımov Telman Abiəli oğlu

Quliyev Azər Şahbala oğlu

Məmmədova Leyla Polad qızı

Mustafayev Muxtar Nağı oğlu

Nəhmətov Fazil İldır oğlu

Rəsulov Arif Əmrulla oğlu

Rüstəmova Natəvan Famil qızı

Usub Elçin Arif oğlu.

