Akopyanın “Basqalı” havasına oynaması gündəm oldu - VİDEO

Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın həyat yoldaşı Anna Akopyan Azərbaycan musiqisinin sədaları altında rəqs edib.

Metbuat.az konkret.az-a istinadən xəbər verir ki, İrəvanda keçirilən məclislərdən birində Akopyan “Basqalı” oyun havasına qol qaldırması ilə gündəmə gəlib.

Bu rəqsinə görə erməni sosial şəbəkələrində ona lənət yağdırılıb.

Şərhlərdən birində isə belə yazılıb: “Ermənistanın gənc qəhrəmanlarını məzarlara gömdükdən, Qarabağ ermənilərini ev-eşiksiz qoyduqdan sonra həyatdan belə zövq alır”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.