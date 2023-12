Rusiyanın “Rubin” və “Rostov” klubları “Qarabağ”ın futbolçusu Andrey Lunyovla maraqlanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “inkazan.ru” məlumat yayıb. Hər iki klub Lunyovla müqavilə bağlamaq imkanlarını nəzərdən keçirir.

Qeyd edək ki, Andrey Lunyovun “Qarabağ”la müqaviləsinin müddəti 2024-cü ilin yayına qədərdir. Rusiya millisinin üzvü ölkəsində son olaraq 2017-2021-ci illərdə “Zenit”in formasını geyinib.

