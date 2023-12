Admiral Dun Çzyun Çin Xalq Respublikasının müdafiə naziri təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Çin KİV-ləri məlumat yayıb.

Müvafiq qərarı Ümumçin Xalq Nümayəndələri Konqresi (MPK) verib. Bundan qabaq o, Çin Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandiri idi.

