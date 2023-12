8 kəndə görə Bakı ilə müharibə ola bilər - Erməni nazirdən açıqlama

Ermənistanın ərazi idarəetmə və infrastruktur naziri Qnel Sanosyan Azərbaycanın işğal altında qalan 8 kəndinin qaytarılmasının mümkün mexanizmlərini açıqlayıb.



Metbuat.az Publika.az-a istinadən xəbər verir ki, erməni nazir iki mümkün variantın olduğunu deyib.



“Bu kəndlərin əraziləri dəqiq müəyyən edilməli, hüquqi əsasları dəqiqləşməlidir. Bundan sonra iki proses gedə bilər: ya müharibə, ya da ərazi tənzimlənməsi, yaxud delimitasiya prosesində məsələnin müzakirə edilməsi”, - Sanosyan bildirib.



Qeyd edək ki, Qazaxın 7 kəndi və Kərki kəndi Ermənstan işğalında qalıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.