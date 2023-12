Astara Pedaqoji Kollecinə direktor təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu vəzifəyə filologiya elmləri doktoru Kamran Kazımov təyin edilib.

K. Kazımov bu vəzifəyədək Lənkəran Dövlət Universitetinin sosial məsələlər üzrə prorektoru işləyib.

Qeyd edək ki, Lənkəran rayonunun Yuxarı Nüvədi kəndindən olan Kamran Kazımov Vətən müharibəsi şəhidi Vüsal Kazımovun atasıdır.

