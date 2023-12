Milli Məclis daha bir beynəlxalq sənədi təsdiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında “Avropa Şurasının “Terrorçuluğun qarşısının alınması haqqında” Konvensiyasına Əlavə Protokol”un təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi müzakirəyə çıxarılıb.

Müzakirələrdən sonra sənəd səsverməyə qoyularaq təsdiq edilib.

