Qocalmaya qarşı ən yaxşı 5 sıyıq

ABŞ Milli Xərçəng araşdırma mərkəzinin ekspertləri 20 illik tədqiqatın nəticələrini paylaşıb.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, 400 könüllü üzərində aparılan araşdırma hansı sıyığın xərçəng əleyhinə təsir etdiyini öyrənib.

Bütün iştirakçılar 20 il ərzində müxtəlif vaxtlarda səhərlər nə yediklərini və özlərini necə hiss etdiklərini qeyd ediblər.

Səhərlər sıyıq yeməyi sevənlərdə xəstəliklərə qarşı müqavimət, davamlılıq daha çoxdur, bu adamlar daha az xərçəng olur və daha uzun ömür sürürlər.

Kim ki, hər gün 20 qram yarma yeyibsə, erkən ölüm riski 20-30% azalır.

Eyni tip 20 digər araşdırma da toxum, yarma və buğdadan çox istifadə edənlər, daha az mədə və



qida borusu xərçənginə tutulur.

Ən faydalı sıyıqlar isə: tam taxıl yarmaları, qarabaşaq, yulaf, qəhvəyi yabanı düyüdür.

Amma duru, mannı sıyıqları yalnız mədə əməliyyatı keçirən və müəyyən səbəblərdən yarmalı sıyıq yeyə bilməyənlərə, uşaqlara uyğundur.

Ürək-damar xəstələrinə - buğda, sünbül sıyığı;

Qanazlığı, qaraciyər probleminə - qarabaşaq sıyığı

Qarğıdalı sıyığı – bağırsaq problemində faydalıdır.

