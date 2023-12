"WhatsApp"la bağlı hər kəsin maraqlandığı sualın cavabı - FOTO

"WhatsApp"da e-poçt doğrulama funksiyasını necə əlavə etmək olar?

Metbuat.az Trend-ə istinadən bunun yolunu təqdim edir:

1. "WhatsApp"ı açın və yuxarı sağ küncdəki üç nöqtəli işarəy

ə toxunun. Parametrləri seçin.

2. Növbəti ekranda "Hesab" xanasını seçin.

3. İndi hesab səhifəsindən "E-poçt ünvanı" xanasını seçin.

4. Daha sonra e-poçt ünvanınızı daxil edin.

Qeyd edək ki, 180-dən çox ölkədə 2 milyarddan çox insan istənilən vaxt və hər yerdə dostları və ailəsi ilə əlaqə saxlamaq üçün "WhatsApp"dan istifadə edir. "WhatsApp" ödənişsizdir və bütün dünyada telefonlarda mövcud olan sadə, təhlükəsiz, etibarlı mesajlaşma və zəngetmə xidmətlərini təklif edir.

