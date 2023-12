Türkiyəli diplomat Osman Kösenin İraqda şəhid olduğu aksiyanın səbəbkarlarından PKK-lı Rənas Derik kod adlı Cəmil Akar zərərsizləşdirilib.

Metbuat.az TRT Haber-ə istinadən xəbər verir ki, terrorçu MİT və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin İraqın şimalına qarşı keçirdiyi birgə hava əməliyyatında zərərsizləşdirilib.

