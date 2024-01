Sumqayıt sakinində qanunsuz silah aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhər sakini, 2001-ci il təvəllüdlü Hüseynov Qabil Baləmi oğlunun və Abşeron rayon sakini, 1997-ci il təvəllüdlü Nuruyev Azim Nazim oğlunun üzərindən qanunsuz ovladıqları 3 ədəd göl göyərçini və Q.Hüseynova məxsus sənədsiz, 12 kalibirli təklüləli "Baykal" markalı ov tüfəngi aşkar edilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

