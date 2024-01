Yanvar bu üç bürcə pul, sevgi, hətta toy vəd edir

Bürclər insanın xarakterinin formalaşmasına böyük təsir göstərən və həyatında mühüm dəyişikliklərə şərait yaradan amillərdəndir. Göydə baş verən demək olar ki, hər bir hadisə bürclərdə müxtəlif dəyişikliklərə və yeniliklərə səbəb olur. Astroloqlar Yeni ilin ilk ayının ən şanslı bürclərini açıqlayıb.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən yanvar ayında bəxt üzünə güləcək 3 bürcü təqdim edir:

Buğa

21 aprel - 21 may tarixləri arasında doğulmuş və yer elementinə sahib olan insanlar Buğa bürcüdür. Buğa bürcü, ümumi xüsusiyyətlərinə görə laqeyd və düşüncəsiz görünən, lakin sevdikləri insanlarla qarşı istiqanlı olurlar. Bu bürclər üçün şans qapıları açılacaq. Onların ev və maşın almaq şansları daha çox olacaq. Buğaların üzü yanvarda eşqdən çox puldan yana güləcək.

Oğlaq

22 dekabr - 20 yanvar tarixləri arasında doğulan və torpaq elementinə sahib olan insanlar Oğlaq bürcüdür. 2024-cü ilin ilk 3 ayı Oğlaqlar üçün son dərəcə yaxşı keçəcək. Böyük məbləğdə pul qazanmaq şansınız var. Həmçinin eşq həyatınız da bu ərəfələr sizin xoşbəxtliyinizə və səadətinizə töhfə verəcək.

Şir

Liderlik keyfiyyətləri ilə tanınan Şirlər 2024-cü ildə zəhmətlərinin bəhrəsini alacaqlar. Astroloqların fikrincə, onlar gələn il maliyyə baxımından rahat bir dövrə qədəm qoyacaqlar.

Yanvar ayında Şirlər iş həyatlarında yeni imkanlar yaxalaya, yüksələ bilərlər.

