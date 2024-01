Yaponiyada zəlzələdə 24 nəfər ölüb

Yaponiyada baş verən zəlzələ nəticəsində 24 nəfər ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Kyodo" agentliyi məlumat yayıb.

Təcili yardım xidmətlərinin məlumatına görə, azı 50 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.

İşikavada vəziyyət ən ağırdır. Orada 200-dən çox ev yanıb, 50-dən çox bina uçub.

Qeyd edək ki, Yaponiyanın İşikava prefekturusanın sahilində 7,4 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb. Səlahiyyətli qurumlar İşikava ilə yanaşı, Niiqata, Toyama, Yamaqata, Fukui və Hyoqo prefekturalarında da sunami xəbərdarlığı elan edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.