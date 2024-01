Müğənni Sevda Yahyayeva ikinci dəfə ana olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, qız anası olan Sevda bununla bağlı etdiyi paylaşımda “Yeni ilin ilk gecəsində Aidamız həyat qapımızı döydü. Xoş gəldin, Aylamın bacısı, valideynlərinin kiçik qızı. Qoy bütün balalar sağlam, xoşbəxt ve ailəsinə, xalqına xeyirli övladlardan olsunlar”, - şərhini yazıb.

Xatırladaq ki, müğənni həkim-genetik Zakir Bayramovla evlidir. Onların bir qız övladı da var.

