İsrail Müdafiə Qüvvələrinin Qəzza zolağının cənubundakı Xan Yunis qəsəbəsinə endirdiyi zərbə nəticəsində 13 nəfər həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Əl-Cəzirə” telekanalı məlumat yayıb.

