Braziliya futbolunun əfsanələrindən olan Mario Zaqallo vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, keçmiş hücumçu 92 yaşında dünyasını dəyişib.

Zaqallo 4 dəfə Braziliya millisi ilə dünya çempionu olub. O, 1958, 1962-ci illərdə futbolçu, 1970, 1994-cü ildə isə baş məşqçi kimi mundialın qızıl medallarını qazanıb.

