Tanınmış müğənni Rəksanə İsmayılovaya ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, manset.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, müğənninin 32 yaşlı xalası oğlu Mürvət Əliyev qəfil vəfat edib. O beyin qanamasından dünyasını dəyişib.

Allah rəhmət eləsin!

