Bakı Dövlət Universitetinin SABAH qruplarının Kompüter elmləri ixtisasının III kurs tələbəsi Sənan Qasımov dəm qazından boğularaq vəfat edib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə universitetdən məlumat verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.