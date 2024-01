İsrail hərbçiləri Qəzza zolağında keçirdiyi əməliyyat zamanı HƏMAS hərəkatının silahlı qanadının "Nüseyrat" taborunun komandiri İsmayıl Siracı zərərsizləşdirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, "Nüseyrat" taborunun komandiri, eləcə də müavini Əhməd Vəhba İsrail Ordusunun Hərbi Kəşfiyyat İdarəsi və Ümumi Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbərliyi altında cənub Komandanlığının rəhbərlik etdiyi əməliyyat zamanı Hərbi Hava Qüvvələrinin zərbəsi nəticəsində zərərsizləşdirilib", - məlumatda deyilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.