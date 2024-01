Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) Hüquq departamentinin direktoru Rəna Məlikova vəzifəsindən azad olunaraq qurumun baş direktoru təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun yerinə hələ ki, təyinat olmayıb.



Bundan başqa, indiyə qədər AMB sədrinin müşavirləri olan Rəşad Məmmədov və Şahin Məmmədzadə də baş direktor təyin edilib. Bununla da, qurumun baş direktorlarının sayı 9-a çatıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.