"Aygün Bəylərin dəfni, çox güman, sabah olacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Apa-ya açıqlamasında sənətçinin bacısı Zümrüd Hümbətova deyib.

Onun sözlərinə görə, cənazə Bakıya hələ gətirilmədiyi üçün dəfn sabaha nəzərdə tutulur.

"Güman ki, sabah günorta saatlarında dəfn olunacaq. Dəfn yeri kimi Suraxanı qəbiristanlığı nəzərdə tutulub", - o vurğulayıb.

