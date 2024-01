Azərbaycan Tibb Universitetinin tələbəsi vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ATU-nun II Müalicə-profilaktika fakültəsinin 3-cü kurs tələbəsi Musayeva Aytən İlkin qızı dünyasını dəyişib.



