Bakı şəhərinin izahlı Baş planı təqdim olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, planda paytaxtımızda 2040-cı ilədək görüləcək işlər öz əksini tapıb.

Bakının izahlı baş planı Arxitektura Komitəsinin saytına yüklənib.

