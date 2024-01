Mingəçevirdə dəm qazından boğularaq ölən tələbə şəhərə iki gün öncə gəlibmiş.

Metbuat.az Baku TV-yə istinadən xəbər verir ki, otaq yoldaşı Şahbaz Alızadə bildirib ki, Nihad İsayevin ölümündən səhər xəbər tutub:

“Axşam mənə dedi ki, yatmağa gedirəm. Hamam otağına keçib. Xəbərim olmayıb. Səhər oyandım ki, yerində yoxdur”.

Ətraflı süjetdə:

