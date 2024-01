İtaliya Avropa ordusunun qurulması barədə çağırış etdi

İtaliyanın Baş naziri Antonio Tajani Avropa Birliyinin sülhü təmin etmək və qarşıdurmaların qarşısını almaq üçün orduya sahib olması barədə çağırış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, Yaxın Şərqdən Sakit okeanına kimi gərginliklərin olduğu və dünyada Rusiya, Çin, ABŞ və Hindistan kimi güclü dövlətlərin olduğu bir vaxtda Avropa Birliyi də güclü orduya sahib olmalıdır. Hökumət başçısının sözlərinə görə, Avropa ordusunun mövcudluğu Avropanın effektiv xarici siyasət yürütməsində vacib təməldir.

