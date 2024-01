Türkiyənin məşhur müğənnisi Yüksel Uzel vəfat edib.

Metbuat.az bildirir ki, 73 yaşlı müğənni illər öncə beyin qanaxması səbəbindən sənətdən uzaqlaşmışdı.

O, uzun illərdir Cənubi Afrikaya köçmüşdü və orada yaşayırdı.

