Neft ucuzlaşır - Manatın məzənnəsi dəyişəcək?

"Son 10 gündə neftin dünya bazar qiymətində 6% azalma qeydə alınıb. Ötən ayın 28-də 81 dollara təklif edilən "Brent" markalı neftin bir barelinin qiyməti 76 dollaradək azalıb. Qeyd edək ki, "Brent" markalı neftin 1 barelinin 2022-ci ildə orta qiyməti 100,93 dollar olmuşdu. İlkin hesablamalara görə, bu rəqəm ötən il 82,56 dollar olub. Göründüyü kimi, neft bazarında qiymət tarazlığında ciddi dəyişiklik müşahidə edilir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu deputat, iqtisadçı Vüqar Bayramov qeyd edib. Onun sözlərinə görə, neftin dünya bazar qiyməti Azərbaycana daxil olan valyutanın həcmi baxımdan vacibdir:

"Azərbaycan ixracatının təxminən 80%-ni neft və neft məhsulları təşkil edir. Bu baxımdan neftin qiyməti bir tərəfdən gəlirlərimiz, digər tərəfdən ölkəyə valyutanın daxil olması baxımından vacibdir. Bununla belə, hazırda qiymət 70 dollar üzərindədir və bu o deməkdir ki, büdcədə nəzərdə tutulan qiymət və müqayisədə neftin qiyməti hələlik yüksəkdir. Praktik olaraq 60 dollardan üstün qiymət fiskal gəlirlərimizin formalaşmasında çətinlik yaratmayacaq. Lakin sözsüz ki, neft ölkəyə valyuta daxil olmasına xüsusi təkan verdiyindən 2024-cü ildə ölkəyə daxil olan vəsaitin həcmi, eləcə də, təbii balansımızın vəziyyəti birbaşa neftin dünya bazarının qiymətindən asılı olacaq".

Neftin qiymətinin manatın məzənnəsinə təsirləri ilə bağlı deputat qeyd edib ki, Mərkəzi Bankın 2024-cü il üçün pul siyasətinin əsas istiqamətləri barədə Bəyanatında da bu il neft gəlirlərimizin manatın məzənnəsinə təsir edən əsas faktor olacağı vurğulanır:

"Manatın məzənnəsi tədiyyə balansının vəziyyətindən, daha dəqiqi neftin qiymətindən asılıdır. Fiskal sektorun valyuta təklifi və tələbi, eləcə də, iqtisadi subyektlərin məzənnə gözləntiləri valyuta bazarındakı tarazlığa təsir göstərən əsas amillər kimi qruplaşdırılsa da, aydındır ki, bu indikatorlar da birbaşa enerji bazarındakı volatillikdən asılıdır. Mərkəzi Bankın məzənnə siyasəti üzrə əməliyyat hədəflərinə nail olmaq üçün valyuta bazarına zəruri hallarda müdaxilə edəcəyini bildirməsi isə ondan xəbər verir ki, enerji bazarında ciddi volatillik baş verəcəyi halda valyuta ehtiyatlarımızdan istifadə edilə bilər. Bu isə o deməkdir ki, neftin qiyməti kəskin azalacağı halda manatın məzənnəsi birbaşa Mərkəzi Bankın mövqeyindən asılı olacaq".

