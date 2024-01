Respublika Perinatal Mərkəzində baş verən yanğın elektrik mənşəlidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə müsahibəsində Baş prokuror Kamran Əliyev deyib. O deyib ki, ekspertizanın rəyindən sonra körpələrin ölüm səbəblərinin yanıq mənşəli, yoxsa boğulma nəticəsində olduğu bəlli olacaq:

"Cənab Prezident və Birinci Vitse-prezidentin tapşırığı ilə hadisə yerindəyik. Bu iş ölkə rəhbərliyinin nəzarətindədir. Faktla bağlı aidiyyəti maddələrlə cinayət işi başlanıb".

