Azərbaycanda faktiki hava açıqlanıb.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətidən verilən məlumata görə, yanvarın 10-u saat 00.00-a olan məlumata əsasən əvvəlcədən xəbər verildiyi kimi ölkə ərazisində yanvarın 9-u axşam saatlarından başlayaraq havə şəraiti dəyişib, şimal-qərb küləyi bəzi yerlərdə güclənib. Hazırda küləyin maksimal sürəti Bakıda və Abşeron yarımadasında 25 m/s, Şəkidə 18 m/s, Şabranda 16 m/s-dək çatıb.

Zaqatala, Xaçmaz, Ceyrançöl, Qubada yağış, Qaxın dağlıq ərazilərinə qar yağıb.

