Azərbaycanda gənc qızı məcburi ərə verdilər - Qalmaqallı GÖRÜNTÜLƏR

Yerli sosial şəbəkə seqmentində Azərbaycanda baş tutan toy mərasimində gənc qızın zorla ərə verildiyini əks etdirən görüntülər yayılıb.

İddia edilir ki, həmin kadrlar Bakı şəhəri Xətai rayonu NZS qəsəbəsində baş tutan toyda çəkilib. Hazırda sözügedən görüntülərlə bağlı polis tərəfindən araşdırma başlayıb.

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsindən Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirdilər ki, kadrlarda yer alan vəziyyət bağlı məsələ tərəflərindən araşdırılır.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

