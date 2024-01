Müğənni Elnarə Xəlilova Xalq artisti Tünzalə Ağayeva ilə bağlı paylaşımıyla diqqət çəkib.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi son günlər geyimlərinə görə tənqid edilən Tünzaləyə tərif yazıb.

Xəlilova ifaçının qısa geyimdə olan videosunu yayaımlayaraq "Ən yaxşı" sözünü yazıb.

