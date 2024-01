Ötən ilin ilk yarısında "Neftçi" forması geyinən Mateus Saldanya karyerasını "Fənərbağça"da davam etdirə bilər.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə türkiyəli jurnalist Yağız Sabuncuoğlu rəsmi "X" hesabında bildirib. O qeyd edib ki, İstanbul klubu hazırda "Partizan" komandasında çıxış edən 24 yaşlı hücumçu ilə maraqlanır.

Klub braziliyalı forvard üçün rəsmi danışıqlara start verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.